В Fesco отреагировали на задержание бывших топ-менеджеров компании

В Fesco после задержания двух экс-топ-менеджеров заявили о содействии следствию

Компания Fesco в связи с задержанием двух ее бывших топ-менеджеров оказывает необходимое содействие правоохранительным органам. Соответствующее заявление представителей организации, в которой отреагировали на текущее положение дел, процитировало агентство ТАСС.

«Руководство проинформировано о сложившейся ситуации», — отметили также в пресс-службе. Там подчеркнули, что все производственные и операционные процессы продолжают выполняться в полном объеме.

Fesco — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Возглавлявшего ее совет директоров в 2020-2024 годах Андрея Северилова и экс-вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова задержали по подозрению в растрате в особо крупном размере.

По данным журналистов, сейчас с обоими проводятся следственные действия, в Мещанский суд Москвы поступило ходатайство об их аресте.