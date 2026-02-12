BZ: Затягивание выборов может усугубить положение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский надеется выиграть время, затягивая проведение выборов в стране, но в конечном итоге это может усугубить его положение. Такое мнение высказала немецкая газета Berliner Zeitung.

По словам автора статьи, Зеленский проводит рискованную стратегию в надежде на изменение геополитической ситуации в его пользу. «Если этот расчет не сработает, Киев в конечном итоге может оказаться под еще большим давлением», — предупреждает он.

В статье также говорится, что украинский лидер намеренно выставляет неприемлемые для России условия по Донбассу и прекращению огня, таким образом перекладывая на Москву ответственность за отсутствие мирного соглашения.

Ранее Зеленский опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах анонсировать проведение президентских выборов на Украине. Он подчеркнул, что голосование возможно лишь в условиях прекращения огня.