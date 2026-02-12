В Госдуме заявили о превращении похода в магазин в испытание для россиян

Миронов: Цены на продукты подскочили практически одновременно и почти на все

Разгон инфляции в России в начале этого года стал для многих россиян испытанием на прочность, цены почти на все продукты подскочили за короткий промежуток времени. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, слова депутат Госдумы (ГД) приводит News.ru.

С начала января многие важные продукты питания резко подорожали, отметил парламентарий. Это стало «испытанием для кошельков и нервов» рядовых потребителей, посетовал Миронов. «Цены на продукты подскочили почти одновременно и почти на все. Люди уже не знают, на чем экономить», — констатировал он.

На этом фоне Миронов счел целесообразным создание федеральной сети государственных магазинов для льготников. Речь идет о пенсионерах, многодетных семей, инвалидах и так далее. Именно по этим категориям граждан стремительный рост потребительских цен бьет в наибольшей степени. Создание в стране подобной сети, полагает депутат, помогло бы им вдвое сэкономить на еде. «Самые востребованные продукты и товары повседневного спроса будут стоить в таких магазинах примерно вполовину дешевле», — заключил Миронов.

На фоне стремительного роста цен на продукты питания в крупнейших федеральных сетях в России стали набирать популярность так называемые «магазины низких цен». Обороты в дискаунтерах, отмечал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов, стали расти в 2,5 раза быстрее, чем выручка магазинов традиционных сетей. Аналитики ожидают усиления экспансии эконом-магазинов в среднесрочной перспективе. Этому будут способствовать как замедление темпов роста реальных доходов населения, так и высокая инфляция.