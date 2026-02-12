Экс-посол Сибал заявил, что в ЕС произошел раскол из-за подходов к России

В Европейском союзе (ЕС) произошел раскол в связи со спором вокруг подхода к выстраиванию взаимоотношений с Россией. Об этом рассказал бывший первый замглавы МИД Индии Канвал Сибал, написав пост в соцсети Х.

По его словам, из Европы доносятся противоречивые сигналы. Как подчеркнул экс-посол в Москве, французский лидер Эммануэль Макрон захотел наладить диалог с РФ, также наблюдается смягчение риторики у канцлера Германии Фридриха Мерца, однако руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас все также крайне враждебна настроена по отношению к России.

Так бывший дипломат высказался о словах Каллас, которая заявляла о продолжающейся поддержке Украины и якобы экономических проблемах России на фоне санкционного давления. Он отмечает, что Париж и Берлин потеряли возможность своими силами определять и выстраивать внешнеполитический курс. По мнению Сибала, они отдали это право столице ЕС — Брюсселю.

Такие тревожные тенденции сильно снижают престиж ведущих держав Европы и наносят ей ущерб, поскольку создается впечатление, что она больше не является полностью целостным образованием, подытожил экс-дипломат.

Ранее Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. По ее заявлению, всем участникам переговорного процесса необходимо понять, что для заключения мирного соглашения требуется согласие европейцев.