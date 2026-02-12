В Кремле раскрыли два лагеря Европы в отношениях с Россией

В Европе образовалось два лагеря в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В Европе образовалось два лагеря. Кто-то все больше начинает говорить о том, что несмотря ни на что, с русскими надо начинать разговаривать, и это созвучно нашему подходу», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова французского лидера Эммануэль Макрона о подготовке к контактам с российским коллегой Владимиром Путиным, отметила, что у Макрона дальше слов о звонке главе России дело не идет.