13:23, 12 февраля 2026Мир

В Кремле раскрыли два лагеря Европы в отношениях с Россией

Песков: В Европе образовалось два лагеря в отношениях с Россией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Европе образовалось два лагеря в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В Европе образовалось два лагеря. Кто-то все больше начинает говорить о том, что несмотря ни на что, с русскими надо начинать разговаривать, и это созвучно нашему подходу», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова французского лидера Эммануэль Макрона о подготовке к контактам с российским коллегой Владимиром Путиным, отметила, что у Макрона дальше слов о звонке главе России дело не идет.

