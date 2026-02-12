Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:18, 12 февраля 2026Мир

В МИД обратили внимание на изменение отношений США и Европы

Замглавы МИД Рябков: Отношения США и Европы утратили доверительный характер
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Отношения США и их европейских союзников утратили прежний доверительный характер, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его цитирует РИА Новости.

«Отношения Вашингтона с европейскими союзниками утратили былую предсказуемость и доверительный характер. И США, и европейцы сталкиваются с нарастающими социально-экономическими проблемами», — сказал дипломат, отметив, что Запад раздирают внутренние противоречия.

Ранее администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заверила европейские столицы, что не планирует масштабного сокращения американского военного контингента в Европе.

