США сообщили о своем решении по выводу войск из Европы

Politico: США пообещали Европе ограниченный вывод войск

Администрация президента США Дональда Трампа заверила европейских союзников, что не планирует масштабного сокращения американского военного контингента в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в семи европейских странах.

По данным издания, в европейских столицах опасались, что президент США может отозвать десятки тысяч военнослужащих, чтобы стимулировать союзников увеличить оборонные расходы. Однако в Вашингтоне сигнализировали, что любой вывод войск будет ограниченным.

Чиновники Пентагона и НАТО подтвердили, что США не намерены резко сокращать присутствие в регионе, несмотря на широко распространенные опасения в переброске значительной части американских ресурсов в Западное полушарие.

Первые разговоры о постепенном сокращении военного присутствия Америки в Европе начали появляться еще в прошлом году. В ноябре 2025 года бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что Дональд Трамп намерен сделать это, поскольку не видит угрозы со стороны России.

Глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил последствиями союзникам США, которые не в полной мере вкладываются в коллективную оборону. По словам чиновника, Вашингтон ждет зеркального вклада в ответ на усилия американского президента Дональда Трампа.