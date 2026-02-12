Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:30, 12 февраля 2026Мир

В МИД России назвали уникальную заслугу Трампа

Рябков: Трамп — первый лидер, признавший шаги НАТО причиной кризиса на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп стал первым и единственным западным лидером, открыто признавшим расширение НАТО первопричиной конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Жириновские чтения», передает ТАСС.

«Трамп стал первым и чуть ли не единственным западным лидером, открыто признавшим расширение НАТО в качестве первопричины конфликта», — отметил замминистра.

Рябков также подчеркнул, что переговорный процесс по урегулированию должен укладываться в рамки договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером. По его оценке, это сложный, но верный путь к достижению мира и нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее Рябков заявил, что отношения США и их европейских союзников утратили прежний доверительный характер. По его словам, и США, и европейцы сталкиваются с нарастающими социально-экономическими проблемами.

