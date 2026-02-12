Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:48, 12 февраля 2026Мир

В МИД России ответили на вопрос о переговорах по Украине в США

Рябков: Сроки и место следующих переговоров по Украине еще обсуждаются
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сроки и место следующего раунда переговоров по Украине еще обсуждаются. Так на вопрос о возможности проведения встречи в США ответил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Вопрос о месте проведения, так же как и о сроках, не подлежит публичному обсуждению до его согласования», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что площадка Абу-Даби, где прошли два предыдущих раунда, для переговоров по Украине со всех точек зрения оптимальна и благоприятствует работе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров с США и Украиной должен состояться скоро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Катя Лель предупредила об изменении частоты Земли

    На Украине испугались «Орешника»

    Десятки рейсов задержались в аэропортах Москвы из-за непогоды

    Прибыль ушедшего из России автогиганта рекордно рухнула

    Белоусов посетил атакующую последний рубеж ВСУ в Донбассе группировку

    Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

    Школьницу ударило током в ванной от телефона с паурбанком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok