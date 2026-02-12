В МИД России ответили на вопрос о переговорах по Украине в США

Рябков: Сроки и место следующих переговоров по Украине еще обсуждаются

Сроки и место следующего раунда переговоров по Украине еще обсуждаются. Так на вопрос о возможности проведения встречи в США ответил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Вопрос о месте проведения, так же как и о сроках, не подлежит публичному обсуждению до его согласования», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что площадка Абу-Даби, где прошли два предыдущих раунда, для переговоров по Украине со всех точек зрения оптимальна и благоприятствует работе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров с США и Украиной должен состояться скоро.