В МИД России ответили на вопрос о переговорах по Украине в США

Сроки и место следующего раунда переговоров по Украине еще обсуждаются. Так на вопрос о возможности проведения встречи в США ответил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.
«Вопрос о месте проведения, так же как и о сроках, не подлежит публичному обсуждению до его согласования», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что площадка Абу-Даби, где прошли два предыдущих раунда, для переговоров по Украине со всех точек зрения оптимальна и благоприятствует работе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров с США и Украиной должен состояться скоро.