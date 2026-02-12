В МВД России отреагировали на происшествие с Mercedes на парковке в Москве

Волк: Информация о взрыве автомобиля в Москве не соответствует действительности

Информация о взрыве автомобиля на западе Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Мах.

По ее словам, произошло возгорание машины 2001 года выпуска, оно ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Представитель ведомства призвала СМИ и блогеров воздержаться от распространения недостоверной информации.

В оперативных службах столицы сообщили, что короткое замыкание могло стать причиной возгорания стоявшего на парковке Mercedes на Рябиновой улице.

О происшествии стало известно утром 12 февраля. По словам очевидцев, сначала Mercedes загорелся, а затем взорвался. Салон в момент инцидента был пуст.