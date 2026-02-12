Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:52, 12 февраля 2026Силовые структуры

В МВД России отреагировали на происшествие с Mercedes на парковке в Москве

Волк: Информация о взрыве автомобиля в Москве не соответствует действительности
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Информация о взрыве автомобиля на западе Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Мах.

По ее словам, произошло возгорание машины 2001 года выпуска, оно ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Представитель ведомства призвала СМИ и блогеров воздержаться от распространения недостоверной информации.

В оперативных службах столицы сообщили, что короткое замыкание могло стать причиной возгорания стоявшего на парковке Mercedes на Рябиновой улице.

О происшествии стало известно утром 12 февраля. По словам очевидцев, сначала Mercedes загорелся, а затем взорвался. Салон в момент инцидента был пуст.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтезавод загорелся в российском Арктическом регионе после атаки гигантских дронов ВСУ

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Орбан поставил Зеленского на место

    Таиланд вновь задумал сократить срок безвизового режима для россиян

    «Протон-М» с «Электро-Л» № 5 стартовал

    Глава МОК пыталась убедить украинского скелетониста не использовать запрещенный шлем

    В сети восхитились Аллой Пугачевой на новых фото от Галкина

    Путин нашел способ решить серьезную проблему на рынке труда

    Трое подростков в российском регионе заработали 30 тысяч рублей и уголовное дело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok