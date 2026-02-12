В одном районе впервые за сто лет заметили волка

В округе Лос-Анджелес впервые за сто лет заметили волчицу

В округ Лос-Анджелес, США, стали возвращаться серые волки. Об этом пишет Los Angeles Time.

Волчицу заметили в районе впервые за сто лет. Ее зарегистрировали в Департаменте рыбных ресурсов и дикой природы штата Калифорния под кодовым именем BEY03F. Самка родилась в 2023 году в округе Плумас и с тех пор преодолела около 595 километров.

Специалист департамента Аксель Ханникатт объяснил, что волчица находится в поисках пары. Еще неделю назад ее видели в округе Туларе. Если BEY03F удастся найти партнера, в Калифорнии может появиться новая стая серых волков. В ином случае волчица, скорее всего, отправится дальше на север.

Ханникатт отметил, что есть и третий вариант — наиболее трагичный. По его словам, путь волчицы пролегает рядом с автомагистралями, поэтому она может просто попасть под машину.

Серые волки исчезли в штате из-за активной охоты на них. В 1924 году был зафиксирован последний случай расправы над диким волком. Сейчас их популяцию в Калифорнии надеются восстановить.

Ранее сообщалось, что в округе Кайахога, США, на видео попала куница-рыболов. Предполагалось, что этих животных истребили еще в 1800-х годах.