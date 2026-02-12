В России назвали три причины проблем ВСУ под Купянском

РИА: Потери, морозы и сбои в энергетике привели ВСУ к проблемам под Купянском

Причинами проблем бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных под Купянском Харьковской области, стали большие потери, сильные морозы и перебои в энергетике. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Из-за усилившихся морозов и проблем с энергоснабжением в 116-й бригаде теробороны ВСУ и 15-й бригаде Нацгвардии на купянском направлении возникли серьезные проблемы в доукомплектовании бригад личным составом», — рассказал собеседник агентства. Он также уточнил, что ежедневно подразделения теряют десятки солдат, а замена им не приходит.

Кроме того силовики рассказали, что массовый характер обрело дезертирство с позиций и по пути к ним. Основными причинами этого они назвали безразличие командиров ВСУ к обеспечению своих солдат.

Ранее в российских силовых структурах сообщили о сокрытии потерь Нацгвардии Украины «Кара-Даг», входящей в состав корпуса «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Утверждается, что командир подразделения Александр Букатар записывает ликвидированных бойцов в списки самовольно оставивших часть.