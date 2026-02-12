Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:54, 12 февраля 2026Россия

В России одно распространенное заболевание внесли в регистр хронических

Мурашко: Сахарный диабет войдет в регистр пациентов с хроническими заболеваниями
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

В России с 1 марта один распространенный диагноз войдет в единый федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями. Речь идет о сахарном диабете, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Как пояснил министр, с марта данные о пациентах с сахарным диабетом будут загружены в общий национальный регистр государственной информационной системы.

«По сути, мы каждого пациента будем сопровождать индивидуально, видя его во всех программах: обязательного медицинского страхования (ОМС), лекарственного обеспечивания и так далее», — пояснил Мурашко.

Ранее Мурашко раскрыл выделяемую на лечение одного россиянина сумму в год. Речь шла о 24,9 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Еврокомиссию обыскали

    Сосед России столкнулся с крупнейшей за 29 лет волной банкротств

    Военный эксперт высказался о дальнобойности украинских БПЛА

    В России одно распространенное заболевание внесли в регистр хронических

    В Раде назвали сроки падения новой власти на Украине

    Россиянин получил штраф 360 тысяч рублей за 12 картинок

    В российском регионе ввели карантин из-за острого инфекционного заболевания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok