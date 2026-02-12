В России одно распространенное заболевание внесли в регистр хронических

В России с 1 марта один распространенный диагноз войдет в единый федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями. Речь идет о сахарном диабете, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Как пояснил министр, с марта данные о пациентах с сахарным диабетом будут загружены в общий национальный регистр государственной информационной системы.
«По сути, мы каждого пациента будем сопровождать индивидуально, видя его во всех программах: обязательного медицинского страхования (ОМС), лекарственного обеспечивания и так далее», — пояснил Мурашко.
Ранее Мурашко раскрыл выделяемую на лечение одного россиянина сумму в год. Речь шла о 24,9 тысячи рублей.