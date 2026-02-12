Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 12 февраля 2026Россия

В России ответили на заявление о блокаде коридора между Белоруссией и Калининградом

Колесник: Генсек НАТО просто пугает ЕС словами о блокаде Сувалкского коридора
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможной блокаде Россией Сувалкского коридора — территории между Белоруссией и Калининградом, назвав это «страшилкой» для Евросоюза (ЕС). Его слова передает «Газета.Ru».

Депутат назвал заявления Рютте удобной пугалкой, поскольку коридор является кратчайшим путем от Белоруссии до Калининградской области, и в случае отсечения этой территории страны Прибалтики окажутся отрезаны от островных стран НАТО.

По словам парламентария, Россия не собирается выдвигать войска к Сувалкскому коридору, хотя имеет такую возможность. «Никакие войска мы туда двигать не собираемся. Это вот опять страшилки Рютте для самого себя и для ЕС. Он пытается доказать, что он нужен», — подчеркнул Колесник.

Ранее Рютте высказался об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора. Ему задали вопрос о возможности России изолировать части территорий Польши и Литвы, на что тот ответил словами о регулярных учениях, которые предусматривают различные сценарии с учетом всех разведывательных данных.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила в международный розыск звезду из «9 роты»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В МЧС подтвердили атаку беспилотников в арктическом регионе России

    Решетников нашел объяснение всплеску инфляции

    В МИД России объяснили слова Макрона о звонке Путину

    Поддержка движения «Артподготовка» стоила россиянину свободы

    Назван ответственный за многомиллионный ущерб Туапсе и инфраструктуре в Черном море

    В России призвали не запрещать аренду ипотечных квартир

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в международный розыск за терроризм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok