В России ответили на заявление о блокаде коридора между Белоруссией и Калининградом

Колесник: Генсек НАТО просто пугает ЕС словами о блокаде Сувалкского коридора

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможной блокаде Россией Сувалкского коридора — территории между Белоруссией и Калининградом, назвав это «страшилкой» для Евросоюза (ЕС). Его слова передает «Газета.Ru».

Депутат назвал заявления Рютте удобной пугалкой, поскольку коридор является кратчайшим путем от Белоруссии до Калининградской области, и в случае отсечения этой территории страны Прибалтики окажутся отрезаны от островных стран НАТО.

По словам парламентария, Россия не собирается выдвигать войска к Сувалкскому коридору, хотя имеет такую возможность. «Никакие войска мы туда двигать не собираемся. Это вот опять страшилки Рютте для самого себя и для ЕС. Он пытается доказать, что он нужен», — подчеркнул Колесник.

Ранее Рютте высказался об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора. Ему задали вопрос о возможности России изолировать части территорий Польши и Литвы, на что тот ответил словами о регулярных учениях, которые предусматривают различные сценарии с учетом всех разведывательных данных.