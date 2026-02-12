В России призвали запретить прокат фильма с участием блогера Зубарева

Зампред ВРНС Иванов: В РФ нужно запретить прокат фильма с блогером Зубаревым

В России следует запретить прокат фильма «Скуф» с участием блогера Александра Зубарева. Такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его мнению, такие картины далеки от искусства и созданы для разжигания скандала. Иванов объяснил свое мнение тем, что блогер неоднократно делал русофобские заявления.

«Этот человек, уроженец Донецка, имеющий украинское гражданство, публично в прямом эфире шутил о "бургерах с русскими младенцами", присоединившись тем самым к циничному русофобскому флешмобу, запущенному на Украине. Мы требуем незамедлительно признать данного блогера иностранным агентом и не допустить выхода фильма "Скуф" на экраны», — заявил Иванов.

Также он добавил, что Зубарев собирал средства для Вооруженных сил Украины, негативно отзывался о Российской армии и за несколько часов до обстрела Шебекино в мае 2023 года публично желал украинским военным удачи. В связи с этим Иванов задался вопросом, куда пойдут деньги от кассовых сборов этого фильма, если он все же выйдет на большие экраны.

«Куда пойдут кассовые сборы от фильма? Будут ли эти деньги, уплаченные российскими зрителями, конвертированы в новую порцию русофобии или, не дай бог, в помощь тем, кто убивает российских солдат и мирных жителей?» — поинтересовался Иванов.

Ранее сообщалось, что Зубарев, живущий в Китае, снимется в российской комедии «Скуф» режиссера Алексея Степанова. Зубарев сыграет персонажа по имени Аркадий — мужчину средних лет, который разочаровался в жизни и проводит досуг за алкоголем, телевизором и компьютерными играми, в связи с чем близкие считают его скуфом.

Скуф — это характеристика человека в молодежном сленге. Этим словом описывают образ не преуспевшего в жизни и запустившего себя мужчины.