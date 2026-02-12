Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:41, 12 февраля 2026Россия

В России заявили о возможных испытаниях «Орешника-2»

Военный эксперт Маркин: РФ могла испытать «Орешник-2»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России заявили о возможных испытаниях «Орешника-2». Такое мнение в беседе с MK.RU высказал военный эксперт Андрей Маркин.

12 февраля на Украине сообщили о запуске ракеты «Орешник» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Позже те же источники опровергли эти данные, предположив, что на полигоне тестировали «что-то другое».

«По косвенным признакам (...) можно предположить, что это не классический "Орешник"», — сказал Маркин. Собеседник издания предположил, что речь может идти об испытании новой ракеты. «Есть данные, что в России ведутся работы над модернизированной версией — неофициально ее называют "Орешник-2" или "Гранит". Характеристики засекречены, но, судя по реакции Киева и НАТО, изделие серьезное», — добавил он.

В свою очередь, на Украине оценили последствия прилета «Орешника» на фоне сообщений об испытаниях на полигоне в Астраханской области. Украинский военный эксперт Иван Ступак заявил, что в случае удара «Орешником» с ядерной боевой частью «всем крышка».

