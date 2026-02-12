Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 12 февраля 2026Россия

Российская школьница сбежала с застолья и пропала

В Новосибирске девочка сбежала с застолья и пропала у берега Оби
Майя Назарова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Новосибирске девочка сбежала с застолья взрослых и пропала у берега реки Оби. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, школьница приехала в российский город в гости вместе с родителями. Когда взрослые выпили, она перебралась через забор и оказалась у водоема.

Очевидцы предположили, что ребенок решил покататься с горки на тюбинге рядом с рекой. Неподалеку была найдена «ватрушка».

Предположительно, девочка, оставшаяся без присмотра, могла провалиться в проталину. Ее уже начали искать водолазы. Также к месту были направлены сотрудники оперативных служб.

До этого стало известно, что 12-летний мальчик не выжил после игры в Подмосковье. Тогда ребенок катался с горки на тюбинге рядом с проезжей частью. Он разогнался и угодил под колеса автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Стало известно о смерти пережившей оккупацию Суджи россиянки от рака

    Россиян призвали не увлекаться блинами

    Российская школьница сбежала с застолья и пропала

    Зеленский отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста из-за шлема

    Дмитриев не смог устоять перед шуткой о европейском лидере

    В Госдуме высказались о сбывающихся предсказаниях Жириновского

    Убийца матери и брата вышел на свободу и изрезал ножом соседа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok