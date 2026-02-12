Российская школьница сбежала с застолья и пропала

В Новосибирске девочка сбежала с застолья и пропала у берега Оби

В Новосибирске девочка сбежала с застолья взрослых и пропала у берега реки Оби. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, школьница приехала в российский город в гости вместе с родителями. Когда взрослые выпили, она перебралась через забор и оказалась у водоема.

Очевидцы предположили, что ребенок решил покататься с горки на тюбинге рядом с рекой. Неподалеку была найдена «ватрушка».

Предположительно, девочка, оставшаяся без присмотра, могла провалиться в проталину. Ее уже начали искать водолазы. Также к месту были направлены сотрудники оперативных служб.

До этого стало известно, что 12-летний мальчик не выжил после игры в Подмосковье. Тогда ребенок катался с горки на тюбинге рядом с проезжей частью. Он разогнался и угодил под колеса автомобиля.