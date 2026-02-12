В российском городе ребенок сбежал из детского сада в мороз

В Нижнем Тагиле ребенок сбежал из детского сада в мороз. Об этом сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Инцидент произошел 5 февраля, но известно о нем стало только сейчас. Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.

По данным ведомства, вечером мальчик самостоятельно оделся и ушел из дошкольного образовательного учреждения. При этом воспитатель этого не заметила, не проконтролировав фактическое нахождение всех детей в группе.

В итоге мальчик самостоятельно дошел до дома, где его обнаружил отец. А руководство детского сада в правоохранительные органы о случившемся не сообщило.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада», — пояснили в ведомстве.

