Россия
16:24, 12 февраля 2026Россия

В российском городе ребенок сбежал из детского сада в мороз

В Нижнем Тагиле ребенок сбежал из детского сада в мороз
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: NataliyaBack / Shutterstock / Fotodom

В Нижнем Тагиле ребенок сбежал из детского сада в мороз. Об этом сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Инцидент произошел 5 февраля, но известно о нем стало только сейчас. Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.

По данным ведомства, вечером мальчик самостоятельно оделся и ушел из дошкольного образовательного учреждения. При этом воспитатель этого не заметила, не проконтролировав фактическое нахождение всех детей в группе.

В итоге мальчик самостоятельно дошел до дома, где его обнаружил отец. А руководство детского сада в правоохранительные органы о случившемся не сообщило.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Великом Новгороде возле жилого дома обнаружили маленькую девочку без верхней одежды. Ее доставили в больницу.

