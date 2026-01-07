Ребенка без верхней одежды нашли на улице Великого Новгорода

В Великом Новгороде на улице Щусева нашли девочку без куртки

В Великом Новгороде на улице Щусева возле жилого дома обнаружили маленького ребенка лет без верхней одежды. Об этом сообщила прокуратуры Новгородской области.

Инцидент произошел 4 января. Уточняется, что девочка четырех-пяти лет была без сопровождения взрослых. В настоящее время она находится в больнице.

«Прокуратурой области будет дана оценка работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей», — говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле прокурора региона.

