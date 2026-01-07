Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:46, 7 января 2026Силовые структуры

Ребенка без верхней одежды нашли на улице Великого Новгорода

В Великом Новгороде на улице Щусева нашли девочку без куртки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Великом Новгороде на улице Щусева возле жилого дома обнаружили маленького ребенка лет без верхней одежды. Об этом сообщила прокуратуры Новгородской области.

Инцидент произошел 4 января. Уточняется, что девочка четырех-пяти лет была без сопровождения взрослых. В настоящее время она находится в больнице.

«Прокуратурой области будет дана оценка работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей», — говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле прокурора региона.

Ранее в Екатеринбурге пятилетняя девочка сбежала из детского сада во время утренника. После этого девочка дошла до своего подъезда и подождала момента, пока ее сестра открыла ей дверь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев и Запад подписали декларацию о будущем вводе войск на Украину

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    США и Венесуэла вступили в переговоры после похищения Мадуро

    Ребенка без верхней одежды нашли на улице Великого Новгорода

    В США предрекли ответ России на операцию в Венесуэле

    Самолеты НАТО вылетели для слежки за российским танкером

    Рубио сообщил Конгрессу о планах Трампа купить Гренландию

    В Европе признали свою ошибку после слов Трампа о Гренландии

    Военкор раскрыл суть прозвучавших на встрече «коалиции желающих» заявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok