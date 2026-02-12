Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
12:12, 12 февраля 2026Россия

В российском регионе заявили о серьезных повреждениях после атаки ВСУ

Первышов: Колледж в Мичуринске получил серьезные повреждения после атаки ВСУ
Майя Назарова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Промышленно-технологический колледж в городе Мичуринске Тамбовской области получил серьезные повреждения после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Евгений Первышов.

Он отметил, что также был разрушен магазин «Магнит Семейный». Кроме того, по данным Первышова, повреждены несколько жилых домов, в том числе многоквартирных. В основном ударной волной были выбиты стекла, пострадали крыши, добавил глава региона.

Тамбовский губернатор подчеркнул, что в колледже выгорели учебные мастерские. «Благодаря оперативным действиям руководства учебного заведения и муниципалитета пострадавших не было», — написал он.

Первышов поручил оперативно оценить ущерб в учебном заведении.

Украина атаковала беспилотниками Тамбовскую область 12 февраля. Жители Мичуринска рассказали о не менее восьми мощных взрывах. Впоследствии в одном из районов возникло возгорание и задымление.

