В российской новостройке случился третий потоп за 10 дней

В Хабаровске ЖК «Дуэт» залило водой в третий раз за последние 10 дней

В Хабаровске жилой комплекс (ЖК) «Дуэт» снова залило водой. Это уже третий потоп в этой новостройке за последние 10 дней, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В многоквартирном доме затопило подъезд и колясочную зону. При этом последствия прошлого наводнения, когда уровень воды достигал человеческого роста, в здании до сих пор не устранили.

За этот дом отвечает управляющая компания «Розенталь Групп "Ботейн"». Она летом 2025 года приняла у застройщика «СЗ-АСК» жилой комплекс с недоделками. При этом коммунальщики не добились устранения недочетов. В связи с этим компанию проверяет прокуратура.

3 февраля в ЖК «Дуэт» дважды прорвало трубопровод в подвале и затопило подземный паркинг. Жидкость просачивалась через металлическую дверь, а через некоторое время замок не выдержал мощный поток — дверь открылась, из-за чего еще больше воды попало в помещение.