Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:09, 12 февраля 2026Экономика

В российской новостройке случился третий потоп за 10 дней

В Хабаровске ЖК «Дуэт» залило водой в третий раз за последние 10 дней
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске жилой комплекс (ЖК) «Дуэт» снова залило водой. Это уже третий потоп в этой новостройке за последние 10 дней, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В многоквартирном доме затопило подъезд и колясочную зону. При этом последствия прошлого наводнения, когда уровень воды достигал человеческого роста, в здании до сих пор не устранили.

За этот дом отвечает управляющая компания «Розенталь Групп "Ботейн"». Она летом 2025 года приняла у застройщика «СЗ-АСК» жилой комплекс с недоделками. При этом коммунальщики не добились устранения недочетов. В связи с этим компанию проверяет прокуратура.

3 февраля в ЖК «Дуэт» дважды прорвало трубопровод в подвале и затопило подземный паркинг. Жидкость просачивалась через металлическую дверь, а через некоторое время замок не выдержал мощный поток — дверь открылась, из-за чего еще больше воды попало в помещение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России опять меняют утильсбор. Что это означает и подорожают ли машины снова?

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Раскрыта опасность снега для людей

    Юрий Лоза отказался праздновать День святого Валентина

    Предсказано масштабное исчезновение животных из-за катастрофы

    В деле о растрате 885 миллионов рублей меценатом Севериловым раскрыты еще три фигуранта

    Известный стилист отказался комментировать уход с Первого канала

    Появились подробности отражения атаки новейших украинских ракет на Россию

    Зеленский наградил орденом дисквалифицированного МОК скелетониста Гераскевича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok