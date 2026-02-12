Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:44, 12 февраля 2026Ценности

В сети восхитились внешностью 65-летнего Сергея Пенкина на новых фото

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В сети восхитились внешностью советского и российского певца Сергея Пенкина на новых фото. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летний артист поделился серий кадров в различных образах. В том числе он позировал в разноцветном концертном наряде, бархатном брючном костюме с галстуком-бабочкой и в украшенном стразами пиджаке. «Всегда в ногу со временем», — указал он в подписи.

Поклонники оценили снимки в комментариях. «Красавец! Мужчина на все времена», «Как всегда, невероятно красив! Обаятельный и очень харизматичный», «Фото шикарны! Сергей Михайлович неотразим, красив и благороден», «Годы не берут. Только лучше становится», — отметили достоинства исполнителя юзеры.

Ранее в феврале в сети также восхитились певицей Аллой Пугачевой на новых фото от комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

