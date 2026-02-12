Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:46, 12 февраля 2026Силовые структуры

Иностранец попытался изнасиловать россиянку в общежитии Москвы

В Москве осудят мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в общежитии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве осудят мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статьям 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») и 30, 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, 3 декабря 2025 года иностранный гражданин, находясь в общежитии на Севастопольском проспекте, проник в одну из комнат без согласия проживающих и попытался изнасиловать девушку. Довести преступный умысел до конца ему помешало активное сопротивление пострадавшей и пришедшие на помощь соседи.

Следователи провели необходимые экспертизы и следственные действия, которые в полной мере изобличают фигуранта в преступлении. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что генотип раскрыл изнасиловавшего ночью юную россиянку мигранта-педофила.

