Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 12 февраля 2026Мир

В Венесуэле поставили точку в вопросе виновности Мадуро

Временный президент Венесуэлы Родригес: Мадуро и его супруга невиновны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес невиновны в предъявляемых им обвинениям со стороны США. Об этом заявила временно исполняющая обязанности лидера страны Делси Родригес в интервью телеканалу NBC News.

«Могу заверить вас, что Николас Мадуро — законный президент. Я говорю это как юрист. И президент Мадуро, и первая леди Силия Флорес — они оба невиновны», — подчеркнула политик.

3 января генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его супруге выдвинуты обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Назван неожиданный плюс «эффекта Долиной»

    Пассажирский самолет вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за ЧС

    Суд решил судьбу готовившего теракт в школе российского шестиклассника

    Любителей греть руки распространенным способом предупредили о микроразрывах

    Стало известно о сокрытии потерь Азова в Харьковской области

    Еврокомиссию обыскали

    Сосед России столкнулся с крупнейшей за 29 лет волной банкротств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok