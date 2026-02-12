Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
13:39, 12 февраля 2026Бывший СССР

Верховную Раду одолела массовая диарея

«Страна.ua»: В Раде у десятка депутатов началась диарея с температурой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom

В Раде у десятка депутатов началась диарея с температурой. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на парламентария из партии Владимира Зеленского «Слуга Народа».

«В парламенте отравились десятки людей. Симптомы — температура под 40, у некоторых — понос и рвота», — сообщает собеседник.

По его словам, речь идет лишь о представителях партии Зеленского. О ситуации в других партиях доподлинно неизвестно. Сообщается, что из основных версий — отравление в столовой Рады или ротавирус, который активно распространяется по Украине.

Ранее британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщала, что Зеленский может анонсировать проведение в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции — 24 февраля. Верховная Рада Украины при этом условии должна выработать до 15 мая в течение марта-апреля поправки, разрешающие голосование в условиях военного положения.

