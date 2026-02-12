Назван тип примененной ВСУ для удара по Волгоградской области ракеты

Кнутов: ВСУ могли ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести удар по Волгоградской области с помощью модернизированного оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2» из Харьковской области.

«Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», — отметил спикер. По его мнению, ВСУ перед ударом по региону России собирали разведданные с помощью западных спутников и агентурной сети.

Собеседник издания назвал действия Киева «провокацией и эскалацией». Он обратил внимание, что украинская сторона не хочет подписывать мирные соглашения. «Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью — обострить ситуацию для срыва переговоров», — подчеркнул Кнутов.

Он выразил уверенность, что ответ Вооруженных сил России не заставит себя ждать. «Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе "Гром-2", "Нептун", и нанесут удар», — уточнил эксперт.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. Около поселка Котлубань произошло возгорание. Было объявлено об эвакуации населения.