Россия
00:08, 12 февраля 2026Россия

ВСУ ударили по скорой помощи в российском регионе

Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Сватово, пострадали три человека
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Сватово Луганской народной республики (ЛНР) вражеский беспилотник ударил по машине скорой помощи, в которой находились врачи. Об этом инциденте сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

По предварительным данным. украинский дрон совершил атаку на бронированный автомобиль, когда медбригада возвращалась с вызова в Сватово. В результате взрывом выбило стекла, осколки ранили двух фельдшеров и водителя автомобиля, говорится в сообщении.

«Раны не представляют опасности для жизни. Страшно представить, что было бы, если бы "скорая" не была бронированной», — отметили в посте.

В настоящее время инцидентом заинтересовались следственные органы. В СУ СКР по ЛНР выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз ударили ракетами по столице региона. В результате прошедшей атаки оказались серьезно повреждены объекты инфраструктуры.

