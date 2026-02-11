Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
18:45, 11 февраля 2026

Власти заявили о серьезных повреждениях при ракетном ударе ВСУ по столице региона России

Губернатор Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по столице Белгородской области — Белгороду. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По Белгороду и Белгородскому округу нанесен очередной ракетный удар. (...) В результате серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах», — написал он.

По его словам, пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы уже занимаются ликвидацией последствий удара.

Накануне военкор Евгений Поддубный сообщал о ракетном ударе по Белгороду. Тогда, по его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку.

