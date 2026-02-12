Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:08, 12 февраля 2026Из жизни

Юноша прикинулся полицейским и украл у 90-летней женщины сейф

В Нидерландах пенсионерка отдала сейф юноше, который представился полицейским
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: politie.nl

В Нидерландах молодой мошенник обворовал пенсионерку, прикинувшись полицейским. Об этом сообщает NL Times.

Неизвестный юноша позвонил 90-летней жительнице города Бреда. По его словам, полиции якобы стало известно, что ее адрес находится в списке потенциальных целей грабителей. После этого он посоветовал ей немедленно проверить замки и вызвался сделать это сам.

Прибыв к дому пенсионерки через 20 минут, юноша представился сотрудником полиции и убедил женщину, что обязан доставить ее имущество в безопасное место. Потерпевшая добровольно отдала ему все украшения, включая те, что были на ней, и указала на сейф с остальными ценностями. Она даже одолжила ему свои ходунки, чтобы облегчить транспортировку сейфа. Подросток спокойно вышел из здания с вещами и скрылся.

Позже полицейские обнаружили брошенные ходунки, однако содержимое сейфа и украшения найти не удалось. Они опубликовали запись с камер наблюдения, на которой виден подозреваемый — черноволосый юноша примерно 18 лет в черной одежде и кроссовках. Расследование продолжается.

Материалы по теме:
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023
«Эти ублюдки украли самое ценное» Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
«Эти ублюдки украли самое ценное»Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
4 января 2024

Ранее в австралийском городе Перт злоумышленник прикинулся полицейским, проник в частный дом и похитил деньги и украшения. Мужчина надел полицейскую форму, предъявил поддельный ордер и устроил в доме незаконный обыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России опять меняют утильсбор. Что это означает и подорожают ли машины снова?

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Раскрыта опасность снега для людей

    Юрий Лоза отказался праздновать День святого Валентина

    Предсказано масштабное исчезновение животных из-за катастрофы

    В деле о растрате 885 миллионов рублей меценатом Севериловым раскрыты еще три фигуранта

    Известный стилист отказался комментировать уход с Первого канала

    Появились подробности отражения атаки новейших украинских ракет на Россию

    Зеленский наградил орденом дисквалифицированного МОК скелетониста Гераскевича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok