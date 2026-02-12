Юноша прикинулся полицейским и украл у 90-летней женщины сейф

В Нидерландах пенсионерка отдала сейф юноше, который представился полицейским

В Нидерландах молодой мошенник обворовал пенсионерку, прикинувшись полицейским. Об этом сообщает NL Times.

Неизвестный юноша позвонил 90-летней жительнице города Бреда. По его словам, полиции якобы стало известно, что ее адрес находится в списке потенциальных целей грабителей. После этого он посоветовал ей немедленно проверить замки и вызвался сделать это сам.

Прибыв к дому пенсионерки через 20 минут, юноша представился сотрудником полиции и убедил женщину, что обязан доставить ее имущество в безопасное место. Потерпевшая добровольно отдала ему все украшения, включая те, что были на ней, и указала на сейф с остальными ценностями. Она даже одолжила ему свои ходунки, чтобы облегчить транспортировку сейфа. Подросток спокойно вышел из здания с вещами и скрылся.

Позже полицейские обнаружили брошенные ходунки, однако содержимое сейфа и украшения найти не удалось. Они опубликовали запись с камер наблюдения, на которой виден подозреваемый — черноволосый юноша примерно 18 лет в черной одежде и кроссовках. Расследование продолжается.

Ранее в австралийском городе Перт злоумышленник прикинулся полицейским, проник в частный дом и похитил деньги и украшения. Мужчина надел полицейскую форму, предъявил поддельный ордер и устроил в доме незаконный обыск.