Мир
12:41, 12 февраля 2026Мир

Захарова назвала ЕС «частично вляпавшимся» из-за Украины

Захарова: ЕС уже частично вляпался в Украину, осталось, чтобы Киев туда вступил
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) частично «вляпался» в Украину, осталось, чтобы Киев туда вступил. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге прокомментировала планы по частичному членству Украины в ЕС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне кажется, что Европейский союз уже частично вляпался в Украину, осталось только, чтобы Украина частично туда, как они сказали, вступила, чтобы окончательно добить Европейский союз», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Евросоюз считает, что Украина достойна «гордого названия "частично член"». Она назвала формулировки о частичном вступлении Киева в ЕС политическими манипуляциями.

Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году. Согласно этому плану, Украина получит место за столом переговоров ЕС до того, как проведет реформы, необходимые для получения всех прав полноправного члена союза.

