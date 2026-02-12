Заслуженный европейский активист по защите детей оказался педофилом

Digi24: В Румынии тренер гениев Лайош приговорен к тюрьме за педофилию

Румынский суд приговорил 39-летнего Кристофа Лайоша, известного как «тренер гениев», к тюремному заключению за сексуальное насилие в отношении детей. Об этом сообщает Digi24.

«Лайош, известный как "тренер гениев", которому прокуратура ранее в этом году предъявила обвинение в изнасиловании несовершеннолетнего после того, как его поймали с поличным летом 2024 года, был, наконец, приговорен к 7 годам и 10 месяцам тюремного заключения», — передает портал.

По данным следствия, мужчина предлагал ребенку деньги, одежду и iPhone. Он сближался с ним и убеждал уйти из дома, «постепенно внушая мысль о вреде семьи и становясь таким образом человеком, к которому ребенок привязывается».

Авторы материала указали, что сам Лайош вырос в центрах защиты детей, а также получал множество наград на международном уровне, в том числе премию за проект, благодаря которому дети с особыми потребностями получают образование.

Активист заявлял, что применяемая им система «уникальна» и что она является типичной для учреждений, которые принимают детей с одаренностью, с интеллектом выше среднего, детей из семей с историей домашнего насилия, а также детей с СДВГ и аутизмом.