Женщина начала пить мочу каждый день и рассказала о результатах

Mirror: Американка начала пить мочу и увидела улучшения кожи и пищеварения

Американка Люси Аура начала пить мочу и утверждает, что ее здоровье улучшилось. О результатах, которые увидела 44-летняя женщина, пишет Mirror.

По словам американки, она каждый день пьет собственную мочу и наносит ее остатки на волосы и кожу. «Я мочусь в чашку и пью свежую жидкость. То, что не допиваю, стараюсь собрать в баночку и нанести на волосы, кожу, почистить ей зубы и прополоскать горло», — рассказала она. Также женщина использует свою мочу для промывания ушей, носа, глаз и в качестве клизмы.

Уринотерапия, уверена Аура, поспособствовала улучшению ее пищеварения и цвета кожи. «Многие люди считают меня очень странной, потому что я практикую это. Но чем больше я это делаю, тем меньше меня волнует их мнение», — подчеркнула она.

Издание напомнило, что моча насыщена азотистыми отходами, солями и минералами и при повторном употреблении в пищу она заставляет почки дважды отфильтровывать одни и те же отходы, что может привести к переутомлению и потенциальному повреждению организма, а употребление этого напитка может значительно нарушить хрупкий электролитный баланс, что приведет к обезвоживанию. Также, продолжает Mirror со ссылкой на экспертов, моча может содержать патогенные микроорганизмы, вызывающие инфекции мочевыводящих путей (ИМП) или желудочно-кишечные расстройства, а аммиак и соли, присутствующие в ней, могут сильно раздражать чувствительную кожу и вызвать вторичную инфекцию.

