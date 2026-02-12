Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:33, 12 февраля 2026Забота о себе

Женщина начала пить мочу каждый день и рассказала о результатах

Mirror: Американка начала пить мочу и увидела улучшения кожи и пищеварения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LAHMZ / Shutterstock / Fotodom

Американка Люси Аура начала пить мочу и утверждает, что ее здоровье улучшилось. О результатах, которые увидела 44-летняя женщина, пишет Mirror.

По словам американки, она каждый день пьет собственную мочу и наносит ее остатки на волосы и кожу. «Я мочусь в чашку и пью свежую жидкость. То, что не допиваю, стараюсь собрать в баночку и нанести на волосы, кожу, почистить ей зубы и прополоскать горло», — рассказала она. Также женщина использует свою мочу для промывания ушей, носа, глаз и в качестве клизмы.

Уринотерапия, уверена Аура, поспособствовала улучшению ее пищеварения и цвета кожи. «Многие люди считают меня очень странной, потому что я практикую это. Но чем больше я это делаю, тем меньше меня волнует их мнение», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Издание напомнило, что моча насыщена азотистыми отходами, солями и минералами и при повторном употреблении в пищу она заставляет почки дважды отфильтровывать одни и те же отходы, что может привести к переутомлению и потенциальному повреждению организма, а употребление этого напитка может значительно нарушить хрупкий электролитный баланс, что приведет к обезвоживанию. Также, продолжает Mirror со ссылкой на экспертов, моча может содержать патогенные микроорганизмы, вызывающие инфекции мочевыводящих путей (ИМП) или желудочно-кишечные расстройства, а аммиак и соли, присутствующие в ней, могут сильно раздражать чувствительную кожу и вызвать вторичную инфекцию.

Ранее уролог-андролог Филипп Костюнин раскрыл причину, по которой зимой позывы в туалет возникают чаще. По словам врача, при низкой температуре окружающей среды организм стремится сохранить тепло для жизненно важных органов — сердца и мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В зоне СВО отработали информационно-огневой контур ПВО

    Стал известен повседневный рацион короля Карла III

    Названа необходимая для возвращения покупателей на рынок жилья ставка ЦБ

    Россиянам назвали лучшие места для празднования Масленицы

    Дефицит бюджета США снизился на фоне ужесточения торговой войны

    Раскрыт готовивший вооруженное нападение на отдел МВД России

    Канадский тренер предложил НХЛ вывести из обращения номер Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok