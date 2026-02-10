Врач раскрыл причину частых походов в туалет зимой

Уролог Костюнин: Зимой частые походы в туалет становятся нормой

Уролог-андролог Филипп Костюнин раскрыл причину, по которой зимой позывы в туалет возникают чаще. Его слова цитирует «Газета.Ru».

По словам врача, при низкой температуре окружающей среды организм стремится сохранить тепло для жизненно важных органов — сердца и мозга. Для этой цели сужаются периферические сосуды, повышается артериальное давление, а почки начинают активнее выводить жидкость, снижая таким образом нагрузку на сосуды. В результате частые походы в туалет зимой становятся нормой.

Специалист добавил, что существует еще одна причина этого явления: на холоде мышцы мочевого пузыря сокращаются, из-за чего позывы ощущаются чаще, даже если он наполнен не до конца. Кроме того, зимой моча становится более концентрированной, так как потребление воды сокращается, а горячие напитки, такие как чай, кофе и глинтвейн, обладают мочегонным эффектом.

Костюнин подчеркнул, что поводов для беспокойства нет, если учащенное мочеиспускание возникает преимущественно на холоде и не сопровождается болью, жжением или изменением цвета мочи. Однако он призвал обратиться к врачу, если позывы становятся постоянными, приходится более двух-трех раз за ночь ходить в туалет или появляется дискомфорт. По его словам, такие симптомы могут указывать на заболевания мочевыводящей системы.

