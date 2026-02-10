Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:31, 10 февраля 2026Забота о себе

Врач раскрыл причину частых походов в туалет зимой

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BaLL LunLa / Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог Филипп Костюнин раскрыл причину, по которой зимой позывы в туалет возникают чаще. Его слова цитирует «Газета.Ru».

По словам врача, при низкой температуре окружающей среды организм стремится сохранить тепло для жизненно важных органов — сердца и мозга. Для этой цели сужаются периферические сосуды, повышается артериальное давление, а почки начинают активнее выводить жидкость, снижая таким образом нагрузку на сосуды. В результате частые походы в туалет зимой становятся нормой.

Специалист добавил, что существует еще одна причина этого явления: на холоде мышцы мочевого пузыря сокращаются, из-за чего позывы ощущаются чаще, даже если он наполнен не до конца. Кроме того, зимой моча становится более концентрированной, так как потребление воды сокращается, а горячие напитки, такие как чай, кофе и глинтвейн, обладают мочегонным эффектом.

Костюнин подчеркнул, что поводов для беспокойства нет, если учащенное мочеиспускание возникает преимущественно на холоде и не сопровождается болью, жжением или изменением цвета мочи. Однако он призвал обратиться к врачу, если позывы становятся постоянными, приходится более двух-трех раз за ночь ходить в туалет или появляется дискомфорт. По его словам, такие симптомы могут указывать на заболевания мочевыводящей системы.

Ранее пользователи форума Reddit, которые редко болеют, раскрыли секреты своего крепкого иммунитета. Многие признались, что со времен пандемии коронавируса продолжают носить медицинскую маску.

