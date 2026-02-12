Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:32, 12 февраля 2026Из жизни

Женщина забеременела сразу после родов

В Великобритании женщина неожиданно забеременела сразу после родов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: sruilk / Shutterstock / Fotodom

Жительница британского города Дерби вскоре после родов обнаружила, что снова забеременела. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2025 году у 21-летней стюардессы Полины Гэммон родился первый ребенок. Спустя 12 недель она неожиданно почувствовала сильную тошноту и сразу же сделала тест на беременность прямо в торговом центре. Результат оказался положительным.

Второй сын появится на свет в марте, то есть менее чем через год после рождения брата. Первый ребенок тоже был неожиданным, поскольку женщина пользовалась средствами контрацепции. По ее словам, друзья и родственники были потрясены известием о второй беременности.

Ранее сообщалось, что уверенная в своей бесплодности жительница Китая узнала о беременности за четыре часа до родов. В больницу она обратилась с жалобой на онемение рук.

