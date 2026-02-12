Женщину выгнали с мотогонки за слишком сексуальный наряд

В Малайзии женщине запретили участвовать в ралли из-за откровенного наряда

В Малайзии участнице мотогонки запретили участвовать в мероприятии после того, как организаторы сочли ее юбку и топ с глубоким вырезом слишком откровенными. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел на ралли RXZ Forever Legend в штате Келантан, где действовал строгий дресс-код, основанный на нормах шариата. Директор программы Мухаммад Хузайфа Абдул Халим объяснил, что наряд женщины был «слишком сексуальным», поэтому ее вежливо попросили уйти. Он подчеркнул, что персонал с самого начала следил за соблюдением правил на входе, и около 99 процентов участников выполнили необходимые условия.

Для тех, кто прибыл в неподходящей одежде, организаторы подготовили около 100 хиджабов, из которых потребовалось лишь около тридцати. Само мероприятие, посвященное культовому мотоциклу Yamaha RX-Z, собрало примерно 20 тысяч энтузиастов со всей Малайзии и юга Таиланда. Эта модель, популярная в 1980-1990-х годах, до сих пор имеет статус легенды.

Ранее 40-летняя жительница Великобритании пожаловалась, что подвергается хамским нападкам других женщин, так как, по ее мнению, слишком красива для своего возраста и всегда выглядит сексуально. Сабина Ролл-Коэн рассказала, что всегда любила хорошо одеваться и старается как следует нарядиться, даже когда ведет ребенка в школу.