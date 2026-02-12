Женщины перечислили неочевидные мужчинам ежедневные проблемы

Мы знаем, что к нашим болям или симптомам не отнесутся серьезно в клинике. Что сердечные приступы женщин настолько неочевидны, что их часто не замечают, и это приводит к смерти. Что независимо от того, в чем проблема, нас спрашивают, беременны ли мы. Говорят, что проблема в лишнем весе, в тревожности, что мы все придумываем... А потом мы узнаем, что болезнь могла легко поддаться лечению, если бы ее диагностировали вовремя, а теперь она стала неизлечимой