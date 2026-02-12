Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:37, 12 февраля 2026Забота о себе

Женщины перечислили неочевидные мужчинам ежедневные проблемы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kinga / Shutterstock / Fotodom

Женщины перечислили ежедневные проблемы, неочевидные мужчинам. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Некоторые женщины пожаловались, что врачи игнорируют симптомы их болезней.

Мы знаем, что к нашим болям или симптомам не отнесутся серьезно в клинике. Что сердечные приступы женщин настолько неочевидны, что их часто не замечают, и это приводит к смерти. Что независимо от того, в чем проблема, нас спрашивают, беременны ли мы. Говорят, что проблема в лишнем весе, в тревожности, что мы все придумываем... А потом мы узнаем, что болезнь могла легко поддаться лечению, если бы ее диагностировали вовремя, а теперь она стала неизлечимой

catwhisperer77пользовательница Reddit

Другие признались, что их постоянно снимают тайком.

На днях в ночном поезде я посмотрела на парня, сидевшего через проход, и могла бы поклясться, что заметила, как он меня снимает. Я молилась о том, чтобы женщина подошла и села рядом со мной, и, к счастью, она подошла, но все же... Я уверена, мужчине никогда бы и в голову не пришло задуматься об этом

sadgirl1901пользовательница Reddit
Многие пользовательницы рассказали, что мужчинам часто приходится объяснять особенности женской физиологии.

Мужчины не догадываются о том, что выделения из влагалища всегда появляются в самое неподходящее время, как высок риск развития молочницы и инфекций мочеполовой системы после секса, а также о таких малоизвестных спутниках менструаций, как бессонница или боли в спине, о менопаузе и множестве ее симптомов...

Strict_Box8384пользовательница Reddit

Ранее редко болеющие мужчины и женщины раскрыли секреты крепкого иммунитета, позволяющие им сохранять здоровье. Многие пользователи еще со времени пандемии коронавируса носят защитную маску.

