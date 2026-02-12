Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
09:47, 12 февраля 2026Экономика

Жители российского города испугались гигантской сосульки с трехэтажный дом

В Петропавловске-Камчатском пожаловались на огромную сосульку с трехэтажный дом
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Петропавловска-Камчатского испугались гигантской сосульки высотой с трехэтажный дом, которая образовалась на одном из жилых зданий. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Огромный ледяной нарост образовался на доме, расположенном на улице Космонавтов. «Эта сосулька висит уже на ниточке. И она упадет уже, скорее всего, на выход из подъезда», — высказала свои опасения женщина, снявшая сосульку на видео. Кроме того, на записи можно увидеть, что козырек подъезда завален толстым слоем снега и льда.

По словам жильцов дома, управляющая компания, которая обслуживает его, игнорирует заявки. Кроме того, организация не выполняет обязанности по уборке двора от снега — жители Петропавловска-Камчатского утверждают, что за всю зиму трактор заезжал туда лишь однажды.

Ранее в феврале в Екатеринбурге на крыше культурного центра заметили кровавые сосульки.

