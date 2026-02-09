Реклама

Экономика
15:11, 9 февраля 2026Экономика

В российском городе на крыше здания выросли кровавые сосульки

В Екатеринбурге на крыше ДК выросли кровавые сосульки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге на крыше дворца культуры (ДК) выросли кровавые сосульки. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Речь идет о культурном центре «Верх-Исетский». На снимках, сделанных одним из местных жителей, можно увидеть, что на крыше здания образовались небольшие сосульки кроваво-красного оттенка. Некоторые пользователи интернета в комментариях пошутили, что учреждение таким творческим образом подошло к предстоящей пятнице, 13-го.

В свою очередь, представитель центра объяснил журналистам «Подъема», что красный цвет сосулек связан с ремонтом крыши. «Идет обработка стропил от пожара, и жидкость эта оранжевого цвета. Попал снег, растаял — и вот, пожалуйста, красные сосульки. Это чисто в результате ремонта. Везде людям сатанизм мерещится. С ума сходят потихоньку», — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде глыбу льда с крыши дома сбили вместе с двумя кондиционерами.

