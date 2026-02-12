Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Звезда популярного шоу объявил о раке и умер через два месяца

Звезда шоу «Голос Великобритании» Дин Франклин умер из-за рака пищевода
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @deanfranklinmusic

Бывшего участника популярного музыкального телешоу «Голос Великобритании» (The Voice UK), певца Дина Франклина не стало в возрасте 36 лет. Об этом пишет EW.

О смерти музыканта в соцсетях сообщила его мать. Она добавила, что Франклин боролся с онкологическим заболеванием на протяжении восьми недель и трех дней.

Уточняется, что звезда «Голоса Великобритании» объявил подписчикам о своем диагнозе два месяца назад, в декабре. Музыкант сообщил, что у него обнаружили рак пищевода четвертой стадии. Франклин также рассказывал, что не замечал никаких симптомов болезни до тех пор, пока она не распространилась на печень.

Ранее стало известно, что бывшей участнице популярного американского реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» (90 Day Fiancе) Лиз Вудс удалят матку из-за рака. Уточнялось, что медики обнаружили у нее злокачественное новообразование в яичнике.

