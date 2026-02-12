Звезда «Универа» призналась в необычном отношении к флирту мужа с другими женщинами

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», призналась, что ее заводит, когда между ее супругом и другими женщинами возникает искра. Об этом она рассказала в интервью Мариам Тилляевой, доступном на YouTube.

По словам Хилькевич, она считает себя ревнивой и всю жизнь руководствуется принципом «доверяй, но проверяй». В то же время подобные ситуации вызывают у нее неоднозначную реакцию.

«Несколько раз мне казалось, что между мужем и какой-то женщиной пробежала искра. Мне так казалось, и это очень сексуально заводит», — поделилась Анна.

Хилькевич добавила, что ревность в отношениях ей досталась от матери. «Так меня воспитала мама. Не знаю, насколько это правильно», — пояснила она.

Ранее Хилькевич заявила о готовности родить четвертого ребенка после сорока лет.