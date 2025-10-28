Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:01, 28 октября 2025Культура

Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

Актриса Хилькевич заявила о готовности родить четвертого ребенка после сорока
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», заявила о готовности родить четвертого ребенка. Ее цитирует «Газета.ру».

Артистка, которая на данный момент отдыхает на море с дочкой Машей, поделилась, что «будет вспоминать это время всю свою жизнь». «И я думаю, неужели у меня больше не будет четвертого, пятого ребеночка. Я бы хотела. Конечно, есть страхи и опасения на тему появления ребенка после сорока, но, мне кажется, стоит попробовать», — отметила Хилькевич.

Ранее сообщалось, что Анна Хилькевич и ее муж-бизнесмен Артур Волков поступили в вуз. Супруги решили учиться на продюсера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»

    Оглашен приговор генералу Росгвардии по делу о 140 миллионах рублей

    Лукашенко рассказал о спорах с Лавровым

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости