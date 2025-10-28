Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

Актриса Хилькевич заявила о готовности родить четвертого ребенка после сорока

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», заявила о готовности родить четвертого ребенка. Ее цитирует «Газета.ру».

Артистка, которая на данный момент отдыхает на море с дочкой Машей, поделилась, что «будет вспоминать это время всю свою жизнь». «И я думаю, неужели у меня больше не будет четвертого, пятого ребеночка. Я бы хотела. Конечно, есть страхи и опасения на тему появления ребенка после сорока, но, мне кажется, стоит попробовать», — отметила Хилькевич.

Ранее сообщалось, что Анна Хилькевич и ее муж-бизнесмен Артур Волков поступили в вуз. Супруги решили учиться на продюсера.