50-летнего Тоби Магуайра заметили с 20-летней моделью

50-летнего Тоби Магуайра заметили на Супербоуле с 20-летней Мишкой Сильвой

Американского актера Тоби Магуайра заметили с молодой моделью Мишкой Сильвой на матче Национальной футбольной лиги (Супербоул), который прошел на стадионе Levi's Stadium в Калифорнии. Снимки пары публикует Page Six.

Папарацци запечатлели знаменитостей на трибунах, где они разговаривали друг с другом. 50-летняя звезда «Человека-паука» скрывал лицо черной кепкой, а его 20-летняя спутница для выхода в свет выбрала куртку с бахромой.

Известно, что в 2020 году Магуайр развелся с женой дизайнером ювелирных украшений Дженнифер Мейер после 13 лет брака. Вместе с экс-супругой они воспитывают двоих детей.

