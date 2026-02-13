Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:57, 13 февраля 2026Ценности

58-летняя Памела Андерсон без макияжа пришла на Неделю моды в Нью-Йорке

58-летняя актриса Памела Андерсон без макияжа пришла на показ бренда Tory Burch
Екатерина Ештокина

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Канадская и американская актриса и фотомодель Памела Андерсон в естественном виде посетила показ люксового бренда Tory Burch, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Материал и кадры публикует Daily Mail.

58-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» вышла в свет в черной блузе, белой плиссированной юбке с разрезом и накинутом на плечи коричневом пальто.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

Помимо этого, артистка надела капроновые колготки, лаковые туфли-лодочки в тон и воспользовалась маленькой черной сумкой. В то же время манекенщица отказалась от макияжа и сделала объемную прическу с крупными локонами.

В октябре 2025 года Памела Андерсон раскрыла неожиданные плюсы отказа от макияжа. Актриса признавалась, что у нее стало больше свободного времени и уверенности в себе. Однако она добавила, что прийти к решению об отказе от косметики ей было непросто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Москвы и Киева переезжают в Европу. Российскую делегацию возглавит чиновник, который бесит украинских переговорщиков

    Умер один из главных биографов Путина. Какие тайны характера и секреты власти президента он раскрыл в своих книгах

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Хирурги достали из легких россиянина пробку от бутылки коньяка

    Российский номинант на «Оскар» показал фото с Ди Каприо

    Мужчина взял в заложники попугайчиков девушки ради встречи с ней

    Житель Таиланда порезал туриста и бросил его в луже крови в круглосуточном магазине

    58-летняя Памела Андерсон без макияжа пришла на Неделю моды в Нью-Йорке

    Создан двухсторонний телевизор

    Заподозренная в поддержке Путина знаменосец Молдавии на Олимпиаде выступила с заявлением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok