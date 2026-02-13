Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
17:52, 13 февраля 2026Силовые структуры

Из Черногории экстрадировали напавшего на людей в московском метро россиянина

Владимир Седов
Аэропорт Подгорицы

Аэропорт Подгорицы. Фото: Filatova Olga / Shutterstock / Fotodom

Объявленного в международный розыск россиянина экстрадировали из Черногории. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, в 2024 году в вагоне электропоезда столичного метрополитена злоумышленник распылил содержимое аэрозольного баллончика. После нападения на пассажиров, мужчина сбежал из страны и был объявлен в розыск по каналам Интерпола по делу о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. В сентябре его задержали на территории республики Черногория.

«Благодаря взаимодействию с зарубежными партнерами по каналам Интерпола была согласована передача разыскиваемого российской стороне для доставки в Москву и привлечения к уголовной ответственности»,— уточнила Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в торговле органами гражданку Украины экстрадировали из Польши в Казахстан.

