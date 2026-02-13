Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
15:37, 13 февраля 2026Наука и техника

Windows начнет блокировать программы

В Windows 11 появится система разрешений и запретов для приложений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft анонсировала систему разрешений для приложений в Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Latest.

В компании назвали новую систему «базовым режимом безопасности». В операционной системе (ОС) будут работать без ограничений только те программы и сервисы, которые имеют надлежащую цифровую подпись. Например, драйверы или фирменные утилиты. Неподписанное программное обеспечение (ПО) и плохо проверенные программы должны будут получить разрешение от пользователя.

Инженер платформы Windows Логан Айер заявила, что на протяжении десятилетий ОС балансировала на тонкой грани между открытостью и безопасностью. В новых версиях системы Windows начнет блокировать программы, которые не имеют разрешения от пользователей — сразу после установки, по умолчанию, они не будут работать корректно.

Журналисты Windows Latest изучили новый механизм защиты и пришли к выводу, что он напоминает таковой в смартфонах. Устройства на базе Android и iOS после установки приложения могут попросить пользователя доступ к фотогалерее, разрешение отправлять SMS или обращаться к камере. Также они объяснили, что разрешения являются обратимыми — пользователь сможет отозвать их у конкретного приложения или выдать новые.

Ранее стало известно, что ошибка в обновлении Windows 11 вызвала бесконечные перезагрузки компьютеров пользователей. Проблему обнаружили в апдейте KB5077181.

