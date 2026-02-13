Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
04:30, 13 февраля 2026Наука и техника

Компьютеры Windows начали бесконечно перезагружаться

Neowin: Обновление Windows 11 вызвало бесконечные перезагрузки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Ошибка в обновлении Windows 11 вызвала бесконечные перезагрузки компьютеров пользователей. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты рассказали о проблеме, которая была связана с апдейтом KB5077181, которое вышло всего несколько дней назад. По словам пользователей, обновление содержит в себе ряд ошибок, одна из которых вызывает бесконечные перезагрузки компьютера.

По словам специалистов, из-за неизвестной проблемы персональный компьютер (ПК) может внезапно перезагрузиться более 15 раз подряд. Затем появляется неработающий экран входа в систему. Иногда может возникнуть ошибка 0x800f0983 и 0x800f0991.

«Эти сбои являются следствием широко распространенных проблем, возникших после выхода январского обновления Patch Tuesday», — объяснили авторы. По словам журналистов, Microsoft уже выпустила несколько обновлений, чтобы решить проблемы пользователей, но некоторые неполадки остались.

Ранее Microsoft рассказала об атаке на пользователей Windows и выпустила патчи безопасности для операционной системы. Инженеры представили исправления для «атаки в один клик».

