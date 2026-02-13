Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

09:51, 13 февраля 2026Из жизни

Чудом оставшаяся в живых женщина рассказала о видении Иисуса в решающий момент

Умирающая при родах жительница США рассказала, что ей явился Иисус
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: No-Te Eksarunchai / Shutterstock / Fotodom  

Жительница США поделилась историей сложной беременности и экстренного кесарева сечения, после которого ей удалось чудом остаться в живых. Об этом она написала в соцсети X.

Пользовательница @OneFlowedMortal рассказала свою историю в ответ на другой твит. Его автор интересовался, есть ли люди, которым действительно помогли молитвы. @OneFlowedMortal уверена, что ей они помогли. По ее словам, во время беременности она много молилась, поэтому в решающий момент ей явился Иисус Христос. Из-за этого видения она считает, что выжила благодаря его вмешательству.

По словам женщины, на 20-й неделе беременности у нее диагностировали предлежание плаценты — состояние, при котором плацента перекрывает шейку матки. На 22-й неделе началось сильное кровотечение, и она снова попала в больницу. После третьего кровотечения у нее выявили еще более опасную патологию и госпитализировали до конца беременности.

На 35-й неделе женщине провели кесарево сечение. По ее словам, ребенок появился на свет здоровым и не провел в реанимации ни секунды. Однако она сама потеряла большое количество крови. Ее давление резко упало, сердечный ритм стал нестабильным, началась рвота.

Шумная операционная затихла. Я подумала: вот и все, сейчас умру. Меня окутал теплый белый свет, и я стала молиться Иисусу и Пресвятой Богородице, чтобы они вмешались. Через мгновение я пришла в себя. Врачи снова заговорили, а муж шумно выдохнул. Анестезиолог, который следил за моими показателями, произнес: «Мы ее вытащили». А еще через несколько минут меня зашили

из поста @OneFlowedMortal
Ранее католический священник убедился в существовании демонов, когда пытался помочь женщине средних лет и изгнать из нее злого духа при помощи молитвы. В этот момент одержимую поддерживал сзади крупный мужчина весом более 100 килограммов. По словам экзорциста, когда начался сеанс экзорцизма, она с легкостью перекинула мужчину через голову.

