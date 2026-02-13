Дегустатор пива раскрыла особенности своей работы

Жительница Австралии Бриони Либих раскрыла особенности работы дегустатором пива. Об этом она поговорила с nine.com.au.

Либих рассказала, что выросла в семье виноделов и впоследствии устроилась в научно-исследовательский центр, исследующий вино. Там она и узнала о возможности получать деньги за дегустацию алкоголя.

По словам Либих, многие среди навыков, необходимых для дегустаторов, называют природную сверхчувствительность рецепторов. Однако она считает, что органы чувств можно натренировать.

Сначала женщина работала дегустатором вина, а затем перешла на пиво. Она объяснила, что ей интереснее пробовать пиво, потому что ему не нужно настаиваться десятилетиями, его вкус часто меняется. Либих призналась, что многие ее коллеги не любят пиво, а ей нравится. «Можно быть хорошим дегустатором, даже если продукт не нравится», — добавила она.

Либих рассказала, что для оценки пива нужно в среднем десять дегустаторов. По ее словам, в этом деле нельзя полагаться на одного человека, даже если он превосходный специалист. Дегустаторы могут по-разному описывать вкус продукта в зависимости от генетических особенностей, опыта и даже настроения.

