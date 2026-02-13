Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
17:13, 13 февраля 2026Из жизни

Девушки стали требовать у мужчин рекомендательные письма от их бывших

В Китае девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Cheng Xin / Getty Images

В Китае набирает популярность новый тренд: девушки, желающие познакомиться с мужчиной, берут на вооружение методы рекрутеров, обмениваются резюме потенциальных партнеров и требуют рекомендательные письма от их бывших. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Тренд начался с вирусного поста в соцсети. Его автор жаловалась, что найти приличного молодого человека очень трудно, и просила девушек «направлять» ей своих бывших. Пользователей позабавила ее лексика: она рассуждала о знакомствах так, как сотрудница отдела кадров, которой нужно срочно закрыть вакансию.

Пользователи подхватили идею и начали представлять бывших возлюбленных в стиле опытных рекрутеров. «Может, рассмотрите кандидатуру моего теперешнего бойфренда? — ответила девушка из провинции Цзилинь. — В случае прекращения отношений незамедлительно вас проинформирую. Он, на самом деле, довольно щедр».

Некоторые участницы обсуждения подошли к составлению «рекомендательных писем» со всей серьезностью. «Год рождения — 1995-й, рост — 183 сантиметра, трудоустроен на государственном предприятии, эмоционально стабилен, владеет навыками приготовления пищи. Слабая сторона: немного маменькин сынок. Заслуживает рассмотрения», — сообщила одна из пользовательниц о своем бывшем.

Ранее сообщалось, что в США каждый третий мужчина и каждая пятая женщина не имели половых контактов в течение последнего года. Нейробиолог Дебра Со связывает это с популярностью социальных сетей, порно и приложений для знакомств.

