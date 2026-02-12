Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

06:03, 12 февраля 2026

Американцы перестали заниматься сексом

General Social Survey: каждый третий мужчина уже год не имел половых контактов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Согласно исследованию General Social Survey, в США каждый третий мужчина и каждая пятая женщина не имели половых контактов в течение последнего года. Об этом пишет издание New York Post.

Нейробиолог Дебра Со считает, что американцы перестали заниматься сексом из-за социальных сетей. По ее мнению, они внушили мужчинам веру в то, что на них могут обратить внимание настоящие звезды с миллионами подписчиков. Женщин же они якобы убедили в том, что внимания заслуживают лишь те, кто выше 180 сантиметров и астрономически богат.

Со также связывает эту тенденцию с популярностью приложений для знакомств и доступностью порно. Она прогнозирует, что ситуация будет становиться все хуже по мере распространения ИИ-компаньонов. «В некоторых случаях они уже весьма реалистичны, — предупредила она. — Я вижу, как в будущем многие скажут: а почему бы просто не завести ИИ-компаньона? И со временем, возможно, предпочтут его живому человеку».

Ранее бывшая учительница из США, которая бросила преподавание ради порнокарьеры, заявила, что разочаровалась в этом выборе. Она сказала, что превратилась в абсолютного изгоя.

